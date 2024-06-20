США решили изменить приоритет в предоставлении ракет к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, поделился советник Белого дома.

Продолжается война в Украине против России, и власти США приняли сложное решение о предоставлении украинскому государству помощи для защиты его неба.

Советник Белого дома Джон Кирби в четверг, 20 июня, во время телефонного брифинга сказал, что "правительство Соединенных Штатов приняло сложное, но необходимое решение изменить приоритеты в ближайших поставках военной продукции другим странам, в частности, ракет Patriot и NASAMS (средства противовоздушной обороны, - Ред.), отправив их в Украину". Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на сведения своего корреспондента.

По его словам, речь идет о том вооружении, которое по заказу других государств производит американский военно-промышленный комплекс. Кирби подчеркнул, что ракеты, которые сходят с конвейера, сразу отправят на нужды украинской армии. Советник Белого дома заверил, что заказчики вооружения получат свои заказы, просто чуть позже.

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Издание CNN, ссылаясь на сведения высокопоставленного чиновника из Белого дома, а также данные источников в Конгрессе США, писало, что украинское государство поднялось на первое место в списке приоритетных получателей американских средств ПВО.

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