Украину подвинули на первое место в списке получателей американской ПВО. Остальному миру придется подождать по крайней мере 16 месяцев.

Украина поднялась на первое место в списке приоритетных получателей американских средств ПВО. Первые поставки стартуют уже этим летом. Об этом рассказал CNN высокопоставленный чиновник Белого дома и источники в Конгрессе.

Представитель Белого дома назвал это решение "довольно экстраординарной" корректировкой политики в критический для Украины момент. Поставки в Украину начнутся этим летом, и пока неизвестно, сколько стран эта ситуация затронет.

"Если бы мы не сделали этого для Украины, они бы не смогли поддерживать свои критические запасы противовоздушной обороны до зимы. Это решение принимается, чтобы гарантировать, что они смогут защищаться от этих неустанных российских ракетных и беспилотных атак", - сказал чиновник.

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Источники CNN уточнили, что выведение Украины на первое место в списке получателей оружия касается прежде всего ракет-перехватчиков к системам Patriot и NASAMS. Приоритет будет сохраняться до получения Киевом "достаточного количества" этих критически важных средств противовоздушной обороны. При этом называется срок - не менее 16 месяцев.

Представители Государственного департамента и Пентагона прилагают "интенсивные дипломатические усилия", чтобы сообщить пострадавшим странам о том, что они получат ракеты-перехватчики с задержкой, сказал представитель Белого дома.

Источники, с которыми общались журналисты, либо не знают, либо не раскрывают список стран, которым придется постоять в очереди за американскими ПВО. Единственное, что было сказано утвердительно - вывод Украины в приоритет не повлияет на экспорт ПВО на Тайвань.

"Пока что, по крайней мере в частных дискуссиях, многие из этих стран поняли и оценили необходимость этого решения. Если бы кто-либо из наших партнеров оказался в такой жизненной ситуации, как та, в которой сейчас находится Украина, мы бы сдвинули небо и землю, чтобы помочь им, и так случилось, что сейчас этой страной является Украина", - сказал чиновник Белого дома

По данным CNN, идею скорректировать глобальный список поставок американской ПВО впервые высказал советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине апреля, когда Россия усилила свою воздушную кампанию против Украины, а Конгресс еще не успел принять новую программу военной помощи.

Пентагон предложил варианты, как это реализовать, и финальный план вывести Украину на первое место в списке приоритетов был готов в конце мая.

"Мы сейчас эффективно мобилизуем наш оборонный промышленный потенциал, чтобы получить ракеты-перехватчики ПВО, которые движутся с конвейера прямо в Украину, что обеспечит их достаточным количеством, чтобы они могли защищаться от российских ракетных атак в обозримом будущем", - сказал собеседник издания.

Байден поделился новостью с Зеленским на прошлой неделе, когда они встретились на полях саммита G7 в Италии, сказал чиновник.

Поставки западного оружия в Украину

Как писал УНИАН, сегодня стало известно, что Румыния передаст Украине американский зенитный ракетный комплекс Patriot, однако хочет получить аналогичную систему для защиты собственного неба. Отмечается, что решение было принято ввиду значительного ухудшения ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных нападений России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую.

Также мы рассказывали, что Южная Корея планирует пересмотреть свою политику в отношении поставок вооружения Украине. Ранее Сеул предоставлял только финансовую и гуманитарную помощь, но из-за подписания соглашения о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и КНДР теперь это может измениться.

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