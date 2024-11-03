Семьи погибших оккупантов часто покупают дорогие вещи за выплаты на погребение.

Журналисты выяснили, на что тратят деньги с выплат на погребение погибших российских солдат их родственники. Часто этих средств хватает на покупку недвижимости или роскошного автомобиля, сообщает The New York Times.

Кремль осыпает своих призывников деньгами, заявляют журналисты. Так правительство РФ хочет решить проблему с нехваткой людей в армии, которая возникла, в частности, из-за недостатка мотивации.

Самым большим типом выплат являются "гробовые деньги". Они выплачиваются семьям погибших оккупантов и составляют почти по 150 000 долларов. В издании подчеркнули, что этого достаточно для покупки квартиры во многих российских городах.

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Некоторые получатели выплат рассказали журналистам, что на эти деньги также покупают себе и другие вещи. Среди них новые зубы, грудные имплантаты и путевки в курортные страны.

Директор Российской программы Университета Джорджа Вашингтона Иван Грек заявил журналистам, что военные выплаты становятся главным стимулом вступить в ряды армии РФ для обедневших мужчин среднего возраста. По его словам, они рассматривают эти средства как шанс избежать пожизненных долгов.

Артем, российский солдат, который сбежал из РФ, считает, что 60% военных из его подразделения записались в армию из-за невыплаченных кредитов. Он подчеркнул, что почти у всех из них были проблемы с алкоголем и долгами.

В докладе Института развивающихся экономик Банка Финляндии сказано, что "гробовые деньги" меняют облик бесчисленных российских захолустий. Эксперты заметили, что за последний год количество банковских счетов в бедных районах России резко возросло.

Средняя месячная зарплата фронтовика составляет 210 000 рублей (около 2100 долларов), что является небольшим состоянием для жителей бедных городов и сел в РФ, подчеркнули в издании. По данным аналитиков, бонус за подписание контракта с российской армией сопоставим со средним годовым доходом на душу населения в стране.

"Эти деньги - социальный лифт для тех, кто ушел на войну", - поделился с журналистами житель Бурятии по имени Аян.

В последние месяцы призывные плакаты по всей России стали больше акцентировать внимание на финансовых предложениях, а не на патриотизме, отмечают журналисты. На этих баннерах часто указываются крупные суммы, которые предлагаются за подписание военного контракта.

Олег Журавлев, один из основателей группы PS Lab, которая занимается изучением отношения людей к войне, сказал:

"Люди, которые хотели вступить в армию из патриотических чувств, в основном уже завербованы, погибли или были ранены. Таких людей в России осталось немного".

Некоторые эксперты сомневаются в том, что выплаты российским военнослужащим являются устойчивыми, отметили в издании. По словам аналитиков, на зарплаты, а также выплаты за ранение или смерть военных ежегодно уходит не менее 7,5% федеральных расходов.

Отношение россиян к войне в Украине

Ранее УНИАН писал, что огромные потери на фронте не поменяли мнение россиян о войне в Украине. В The Guardian поделились, что РФ удается регулярно пополнять ряды своей армии, набирая до 30 000 новых солдат в месяц.

Кроме того, по результатам опроса, проведенного проектом "Хроники", даже приверженцы главы РФ Владимира Путина хотят другой политики в стране. 61% респондентов заявили, что выступают за заключение мира с Украиной.

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