В частности россияне стремятся к миру с Украиной.

В России проект "Хроники" провел опрос среди граждан РФ, в ходе которого удалось выяснить, что даже те, кто говорит о поддержке Путина, хотят вещей, которые противоположны тому, что сейчас делает российский диктатор. С результатами опроса ознакомилось российское издание "Медуза".

В частности у респондентов спросили, поддерживают ли они деятельность президента РФ, на это утвердительно ответило 78% россиян. Позже исследователи пытались узнать, как участники опроса относятся к фактическим действиям Владимира Путина.

Как оказалось, респонденты, которые поддерживают действия Путина, хотят вещей, которые противоположны его политике. 83% россиян отметили, что хотят, чтобы правительство сосредоточило свою деятельность на внутренних социальных и экономических проблемах. 61% выступил за заключение мира с Украиной со взаимными уступками, а 43% выступили за восстановление отношений с западными странами. В то же время 25% подчеркнули, что хотели бы мобилизовать мужчин для участия в войне в Украине.

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"Среди тех, кто заявил, что не одобряет деятельность Путина, 92% заявили, что хотят, чтобы правительство сосредоточило главные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах. 79% выступили за мирный договор с Украиной с взаимными уступками, 90% сообщили, что хотели бы восстановления отношений со странами Запада, а 13% - мобилизации мужчин для участия в "СВО"", - добавили в издании.

Другие социологические опросы

Как сообщал УНИАН, уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому остается неизменным на протяжении последних полгода и зафиксировался на отметке 59%. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в течение 20 сентября-3 октября 2024 года собственного всеукраинского опроса.

Также сообщалось, что почти половина немцев выступают за то, чтобы Украина отдала России свои территории. В то же время 39% немцев считают, что Украине не нужно уступать РФ ни одним сантиметром.

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