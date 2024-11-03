За минувшие сутки ликвидировано более 1400 оккупантов.

Украинские силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов, и общее количество потерь РФ в войне с Украиной уже вплотную приблизилось к важной "красной" отметке. Так, по обновленным данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 699 тысяч 090 человек, из них около 1410 - за минувшие сутки.

Кроме того, ВСУ уничтожили также десятки единиц вражеской техники, в частности, 12 танков, 36 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем.

Также было уничтожено 70 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 46 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.

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Потери России в Украине - новости

Как отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в октябре российская армия установила абсолютный рекорд потерь в личном составе - 41 980. Кроме того, в октябре был установлен абсолютный рекорд потери ББМ российскими оккупантами - 923.

Как прогнозирует командир Центра разведки министерства обороны Эстонии Антс Кивисельг, военные КНДР, которыми Россия хочет усилить свою армию, не вызовут значительных изменений в войне, а лишь понесут большие потери.

По словам Кивисельга, северокорейские солдаты обычно учатся воевать в горной местности, поэтому Украина для них - это незнакомый климат и география.

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