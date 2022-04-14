Ди Майо стал мишенью из-за его решительной поддержки украинского народа против вторжения РФ.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо получал в соцсетях угрозы расправой из-за своей позиции в отношении войны РФ против Украины.

Полиция сообщила, что два человека находятся под следствием в связи с угрозами убийством в адрес Ди Майо, передает агентство Ansa.

Полиция карабинеров провела обыски дома у 46-летнего мужчины в провинции Милан и 48-летнего мужчины в провинции Сиракузы в связи с угрозами в Telegram.

Полиция заявила, что мужчины, которых назвали "волками-одиночками", не принадлежат ни к одной экстремистской группировке.

Ди Майо стал мишенью из-за его решительной поддержки украинского народа против вторжения РФ, отметило агентство. Полицейская охрана Ди Майо была усилена после того, как он получил угрозы.

В частности, в чатах Telegram распространялись сообщения с текстом "Путин приказал его убить", опубликованные профилями с российским символом Z, а также "Они тебя когда-нибудь прикончат", "Грязный червь, подвешенный за яйца" и "Умри, сволочь".

Также распространялись изображения гробов и топоров с угрожающими комментариями в адрес Ди Майо, которые сопровождались репостами его антивоенных заявлений и статей в газетах.

Однако Ди Майо заявил, что угрозы не остановят действия правительства.

"Мы заняли очень жесткую позицию по вторжению в Украину, но мы держим каналы связи с Москвой и Киевом открытыми. Что меня больше беспокоит, то это отрицание (российских зверств), которое распространяется в Италии", – заявил Ди Майо.

Поддерживая Украину, Италия выступает за санкции против российского газа. Италия также выслала три десятка российских дипломатов и конфисковала имущество российских олигархов.

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