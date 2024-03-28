Иностранцам предлагают выехать из Украины наземными маршрутами через Польшу или Молдову.

Дипломатическое представительство Казахстана призвало своих граждан покинуть территорию Одесской и Харьковской областей. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте посольства Республики Казахстан в Украине.

"В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для выезда из Украины в Казахстан граждане республики могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, тогда как для въезда в Молдову виза не нужна.

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В то же время Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и немедленно идти в укрытия в случае ее объявления.

Ситуация с безопасностью в Харькове и Одессе

В течение последних недель российские оккупационные войска неоднократно наносили удары по Одесской и Харьковской области. В частности, 27 марта в Шевченковском районе Харькова в результате вражеского удара погиб мужчина, еще 19 человек пострадали.

Напомним, что ранее представитель Государственной думы РФ Андрей Луговой предложил превратить Харьков в город, в котором будет невозможно жить. В частности, этот депутат от "Либерально-демократической партии России" в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" заявил, что сейчас оккупационные войска "аккуратно и деликатно" действуют на территории Украины. Он заявил, что Харьков надо "обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным", а люди, живущие в городе, бежали на запад. То же самое Луговой предложил сделать с другими городами Украины, в частности с Киевом.

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