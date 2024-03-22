Говорится, что графики отключений пока применять невозможно.

Из-за последствий атаки, которую армия РФ нанесла по Одесскому региону в ночь на 22 марта, область переходит на экстренные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК "Одесские электросети".

"В Одессе и Одесском районе действуют экстренные отключения света. Отключения согласно графикам применять невозможно. Это связано с масштабными последствиями ночного вражеского обстрела и сложными повреждениями энергообъектов. Энергетики Одесской области уже работают, чтобы вернуть свет в дома украинцев. Однако для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени", - говорится в сообщении.

Как отмечается, как только будет возможность вернуться к нормальному электроснабжению, энергетики об этом сообщат.

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Атака на энергетическую инфраструктуру Украины

В ночь на 22 марта происходила массированная атака на Украину. Сначала "шахеды" заходили с юга несколькими волнами. Продолжалась напряженная боевая работа подразделений противовоздушной обороны.

25 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136" были сбиты Силами противовоздушной обороны: 14 в Одесской области, 5 - на Херсонщине, 4 - на Днепропетровщине и по одному в небе над Николаевщиной и Запорожьем. К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг попал по объектам энергетической инфраструктуры, в том числе в Одесской области.

Еще днем глава Одесской ОГА Олег Кипер заявлял, что из-за повреждения энергетических объектов, в Одесской области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключения.

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