Рыбчинский уверен, что имя Путина после его смерти будет проклято в цивилизованном мире.

Украинский поэт и сценарист Юрий Рыбчинский высказался по поводу дальнейшей судьбы президента РФ Владимира Путина.

В интервью журналистке Алесе Бацман он твердо заявил, что Украина победит в войне, которую развязала Россия. А диктатор Путин еще долго будет ассоциироваться у людей со всемирным злом.

"Думаю, что жить ему (Путину, - УНИАН) осталось недолго. Когда его не станет, я думаю, его имя будет проклято не только в цивилизованном мире, но и станет синонимом всемирного зла, как это было с Гитлером и Сталиным", – сказал Рыбчинский.

Кроме того, в СМИ периодически появляется информация о болезнях фюрера. Поэт предположил, что именно это и может стать причиной его смерти.

"Об этом сейчас говорят и американцы и англичане. То, что он делает, свидетельствует о его психическом заболевании. Но если у Лукашенко есть справка, что он сумасшедший, то у Путина такой справки нет", – подчеркнул Рыбчинский.

Кто такой Юрий Рыбчинский

Юрий Рыбчинский - советский и украинский поэт, драматург, сценарист. Герой Украины (2020), заслуженный деятель искусств Украины (1995), народный артист Украины (2000), Национальная легенда Украины (2021), пятнадцать раз становился лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года".

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