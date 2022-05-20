Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент за принятие резолюции с призывом к ЕС создать специальный трибунал для военных преступников РФ.
Об этом он написал в Twitter.
"Благодарен членам Европейского парламента, который поддержал резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем к ответственности российское руководство", - написал Кулеба.
Как сообщал УНИАН, 3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.
28 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Совет Европы немедленно создать международный трибунал для привлечения к ответственности руководства РФ.
Член делегации Верховной Рады в ПАСЕ, депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что в проголосованной резолюции ПАСЕ определены дальнейшие шаги Совета Европы после агрессии России. По ее словам, впервые в документе международной организации появилась рекомендация по созданию специального трибунала. ПАСЕ обратилось к членам Совета Европы немедленно создать Международный уголовный трибунал ad hoc для расследования и привлечения к ответственности за преступление агрессии, совершенное политическим и военным руководством Российской Федерации.
Также она добавила, что депутатам удалось принять поправку, в которой есть рекомендация комитета министров Совета Европы назначить спецпредставителя в вопросах последствий агрессии России в отношении Украины.