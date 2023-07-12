США не отступят от поддержки украинского государства.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подчеркивает, что поддержка Украины не ослабнет, а отказ президента РФ Владимира Путина от дипломатического прекращения войны путем вывода российских захватнических войск из Украины ошибочен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время речи в университете Вильнюса о поддержке Украины. Президент США заявил, что почти после 18 месяцев войны, во время которой российские силы совершают ужасные зверства, в том числе преступления против человечества, народ Украины остается несокрушимым, а сама Украина и в дальнейшем независима и свободна.

"Соединенные Штаты создали коалицию из более чем 50 государств, чтобы обеспечить, чтобы Украина защищала себя как сейчас, так и была способной это делать в будущем", - сообщил Байден.

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Он напомнил, что уже несколько раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, в том числе сегодня, 12 июля, в Вильнюсе. "Мы не отступим. Я имею это в виду - наше обязательство перед Украиной не ослабнет. Мы будем выступать на стороне свободы и воли сегодня, завтра и столько, сколько это потребуется. Мы хотим, чтобы эта война прекратилась на справедливых условиях. На условиях, которые будут придерживаться основных принципов Устава ООН", - подчеркнул Байден.

Он напомнил, что двумя ключевыми стержнями мирных отношений между государствами являются суверенитет и территориальная целостность, и что ни одной стране не разрешается захватывать территорию соседней страны в результате применения силы.

"Россия может прекратить эту войну завтра путем вывода ее войск из Украины, признания ее международных границ и прекращения безжалостных атак российских военных на женщин и детей. К сожалению, Россия показала пока отсутствие интереса к дипломатическому решению", - отметил Байден.

Как сказал президент США, российский диктатор Владимир Путин "до сих пор ошибочно верит, что он может продержаться дольше Украины", и что единство и настроенность стран Запада сломается. Байден подчеркнул, что расчеты Путина неверны.

Поддержка США Украины во время полномасштабной войны с РФ - самые свежие новости

Американские власти помогают Киеву, в том числе вооружением и боеприпасами. В частности, 7 июля стало известно, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы. По сведениям украинской стороны, такой тип боеприпасов позволит нашим воинам быстрее освобождать украинскую землю от россиян.

Президент Владимир Зеленский заверил, что предоставленные США кассетные боеприпасы будут использовать на территориях Украины, которые Россия временно оккупировала.

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