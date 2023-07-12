Президент подчеркнул, что украинскому государству необходимо дальнобойное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переданные Соединенными Штатами Америки кассетные боеприпасы Украина планирует использовать только на временно оккупированных Россией территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом после их двусторонней встречи в Вильнюсе. "Что касается кластерных снарядов. Я хочу, чтобы на этот вопрос мы посмотрели со стороны справедливости. Ведь Россия использует постоянно, долгие годы, такие снаряды на нашей территории, воюет исключительно на нашей земле и убивает наших людей", - сказал он.

По словам Зеленского, полученные от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы Украина планирует использовать для поражения только военных целей и только на своих временно оккупированных территориях.

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"Это абсолютно контролируемо и нигде больше не используется", - добавил глава государства. Он также подчеркнул, что Украина позарез нуждается в дальнобойном оружии. "Этот дефицит никуда не делся. И я буду поднимать этот вопрос", - подчеркнул Зеленский.

Что нужно знать о предоставлении Украине кассетных боеприпасов

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад стало известно, что в рамках нового пакета военной помощи для Украины Соединенные Штаты Америки предоставят украинским военным в том числе и кассетные боеприпасы.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что кассетные боеприпасы значительно помогут Вооруженным силам Украины деоккупировать наши территории и спасут жизни многих украинских солдат.

Некоторые страны, в том числе Великобритания, и организации высказались против передачи такого вооружения Украине.

Позже - 11 июля - президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе сообщил, что Франция будет поставлять Украине ракеты большого радиуса действия.

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