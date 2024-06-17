Президент Польши считает, что российский народ все же может восстать.

Россия должна потерпеть поражение в Украине. Это может произойти, когда российский народ восстанет из-за огромных потерь на фронте. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.

"Если Путин хочет, чтобы российские солдаты массово гибли в Украине, то нужно сделать все, чтобы ожидания Путина оправдались. Это означает, что Россия должна потерпеть поражение в Украине", – сказал он.

По мнению Дуды, из-за огромных потерь в Украине русский народ может восстать и заявить о своем нежелании сражаться в "агрессивной, жестокой войне, которая приводит к бедам во всем мире".

Видео дня

Российские потери в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, общие боевые потери России с начала вторжения по настоящий момент ориентировочно составили уже более 527 тысяч человек убитыми и ранеными. Только за последние сутки агрессор потерял около тысячи солдат.

Например, российский солдат из пятой роты 1009-го полка Антон Андреев раскрыл мрачную картину наступления оккупантов на северную часть Харьковщины. По словам оккупанта, его подразделение было уничтожено, только 12 из 100 солдат остались в живых в результате боев в Волчанске.

Вас также могут заинтересовать новости: