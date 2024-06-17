По его словам, подразделения оккупационной армии просто "стирают" под ноль в Волчанске.

Российский солдат пятой роты 1009-го полка Антон Андреев раскрыл мрачную картину наступления оккупантов на северную часть Харьковщины.

Как пишет The Guardian со ссылкой на видеообращение оккупанта, его подразделение было уничтожено, только 12 из 100 солдат остались в живых в результате боев в Волчанске.

"Они (украинцы - УНИАН) нас просто рубят. Нас отправляют под автоматы, под беспилотники днем, как мясо. А командиры просто кричат "вперед и вперед", - сказал Андреев в видеообращении. Видео дня

Бои идут возле Харькова с тех пор, как 9 мая российские войска пересекли границу, чтобы открыть новый фронт. В первую неделю наступления российские войска захватили около 15 квадратных км территории Украины, вызывая серьезные сомнения относительно способности Киева защитить себя.

Но Украина в значительной степени смогла стабилизировать фронт, смягчив непосредственные опасения на Западе, что Москва сможет окружить Харьков.

"Я не знаю, выберусь я из этого или нет, но мне нужно это сказать, чтобы почтить память тех, кто погиб здесь как мясо из-за определенных лиц", - сказал Андреев.

"Идешь по улице, и все вроде бы хорошо. Но потом вы попадаете в резню. В первую ночь половина компании сразу погибла", - вспомнил оккупант.

Кремль скрывает потери

Российские государственные СМИ и высокопоставленные чиновники продолжают заявлять, что их войска наступают в направлении Харькова. Путин утверждал, что российские потери были "обычно в несколько раз меньше, чем с украинской стороны". Кремль также приложил немало усилий, чтобы гарантировать, что реальные потери были скрыты от общественности.

С момента прекращения мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года Москва уничтожила некоторых военкоров и блогеров, которые критиковали военные действия страны. Он посадил террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, а в прошлом месяце власти арестовали генерал-майора Ивана Попова - авторитетного командира, который поднял проблемы на на поле боя, включая смерти и ранения.

Когорта влиятельных военных блогеров сейчас в основном придерживается правительственной линии, рисуя оптимистичный образ продвижения Москвы, одновременно предрекая Украине немедленный коллапс.

Но в социальных сетях появились десятки сообщений с россиянами, которые ищут своих родственников, пропавших без вести во время наступления на Харьков, намекая на ошеломляющее количество потерь, которые продолжает нести Москва. Некоторые родственники критиковали минимальную подготовку войск перед наступлением.

"Я не слышал своего брата с 12 мая, когда их отправили в Волчанск. Меня беспокоит то, что учения длились всего неделю. Это вообще законно?" - заявил россиянин Евгений в социальной сети ВК.

Россияне поддерживают войну

Несмотря на массовые жертвы, общая поддержка войны в России остается высокой, частично обусловленной безостановочной государственной пропагандой и отсутствием альтернативных точек зрения.

Опрос, опубликованный независимым социологическим центром "Левада", показал, что 79% россиян поддерживают действия Кремля в Украине. Однако половина поддержала начало мирных переговоров, а почти 40% сказали, что предпочли бы вернуться к периоду до вторжения Москвы в Украину.

Недавно власти активизировали усилия, чтобы подавить движение, известное как "Путь домой", которые требовали возвращения родных-оккупантов с фронта. Движение назвали "иностранным агентом".

Российское военное руководство также пошло на преследование дезертиров. Независимое российское информационное издание "Верстка" опубликовало отчет о том, что российские военные похитили сотни мобилизованных солдат, которые не желали воевать, и отправили их в окопы под дулом оружия.

До сих пор Москва могла пополнять свои войска без приказа о массовой мобилизации, предлагая новобранцам щедрые зарплаты и премии. Согласно оценке министерства обороны Великобритании, ежемесячно она могла набирать около 30 000-40 000 солдат.

Украина испытывает нехватку боеприпасов, истребителей и ПВО, а также несет массовые потери.

И хотя российское наступление на Харьков, кажется, пока остановилось, этой атаке удалось достичь по крайней мере одной из своих целей: привлечь украинские критически важные резервы в регион, подальше от оборонительных позиций на востоке.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, оборонная помощь от Соединенными Штатами Америки начала поступать в Украину на линию фронта, однако этого будет недостаточно, чтобы сразу же отбросить российских захватчиков, заявил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии The Telegraph.

По его словам, хотя артиллерийские снаряды уже прибыли, большая часть оборудования и боеприпасов все еще находятся в пути. То есть ВСУ еще нужно время, чтобы сконцентрировать силы. В то же время, отметил генерал, уже заметны первые результаты этой военной помощи. В частности Гаврилюк сообщил, что преимущество артиллерии захватнических войск РФ в количестве снарядов уже сократилось с семи до пяти. По мере новых поставок этот разрыв будет сокращаться, добавил он.

В то же время в Москве заявляют, что не намерены прекращать свое наступление в Харьковской области, несмотря на большие потери на фронте. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, перед оккупантами поставлена задача создать там "буферную зону".

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