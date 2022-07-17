Вместо жилья в Грузии решили обеспечить беженцев ежемесячной денежной помощью.

Столица Грузии Тбилиси с 31 июля 2022 года прекращает программу обеспечения беженцев из Украины жильем.

Об этом пишет "Грузия Онлайн".

В мэрии изданию сообщили, что с 15 июля украинским беженцам положена ежемесячная денежная помощь. Она определена в размере 300 лари (около $100) на семью и 45 лари ($16) на человека дополнительно. Помимо этого международные организации (World Vision и UNHCR) рассматривают пакет помощи в размере 235 лари ($80) на человека.

Как известно, с марта мэрия Тбилиси расселяла беженцев в разных гостиницах с трехразовым питанием. Город с начала войны принял порядка 5 100 человек. Сейчас в отелях проживают более 2 300 украинцев.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно опросу ООН, две третьих украинских беженцев пока не планируют возвращаться домой. Главным стимулом для возвращения остается снижение интенсивности боевых действий.

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