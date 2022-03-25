Около 50 компаний продолжают работать в России и финансировать убийство украинцев.

Полномасштабная война России против Украины длится уже месяц. За это время большая часть развитых стран ввели санкции в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина, его пропагандистов и близкого окружения, а также российских олигархов.

При этом почти 240 крупных компаний покинули российский рынок. Правда, некоторые продолжают работать и финансировать убийства украинцев. По состоянию на 21 марта в Министерстве иностранных дел Украины насчитали 50 известных компаний, которые полностью или частично работают в РФ.

Leroy Merlin

Сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin входит во французскую Groupe ADEO. Бренд работает на территории РФ с 2004 года. Всего открыли 109 магазинов. Leroy Merlin один из самых крупных налогоплательщиков в России. По состоянию на 2020 год ритейлер оценивал свою долю на рынке в 17,5%.

11 марта администрация компании заявила, что не будет останавливать свою работу в РФ, чтобы "предоставлять нужный уровень сервиса и гарантировать наличие товаров для клиентов". Кроме того, в компании "отрезали" украинский офис от корпоративной почты.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал компанию все же отказаться от поддержки массовых убийств в Украине. В свою очередь представителя компании заявил, что закрытие бизнеса приведет к "преднамеренному банкротству" и к экспроприации имущества компании, ведь Россия приносит 18% от общего дохода.

Metro Cash&Carry

Популярные среди оккупантов оптовые и мелкооптовые немецкие гипермаркеты Metro Cash&Carry также продолжают работать в России. В сеть входят 94 торговых центра.

Украинский офис компании еще 2 марта обратился в центральный офис в Дюссельдорфе с требованием немедленно закрыть бизнес на территории России. В свою очередь администрация компании отказала, заявив, что без работы останутся 10 тысяч граждан РФ, "а санкции, которые вводит цивилизованный мир в ответ на агрессию России, должны влиять на руководство страны и ее экономику, а не на население".

Auchan

Французская сеть Auchan также поставила деньги выше человеческих жизней. Компания не реагирует на российско-украинскую войну и продолжает работать в России.

Компания работает в РФ с 2006 года. Всего в стране-агрессоре насчитывается 241 магазин, из которых — 62 классических гипермаркета, 33 суперстора Ашан Сити и 146 супермаркетов.

Unilever

Нидерландско-британская компания Unilever, которая является одной из мировых лидеров на рынке продуктов питания и бытовой химии, продолжает работать в России. Администрация лишь "осуждает войну в Украине" и в связи с этим остановила экспорт продукции в РФ, рекламную активность, отказалась от новых инвестиций и доходов от работы на российской территории.

В то же время компания продолжает продавать товары, которая производится на российских предприятиях группы.

Стоит отметить, что компания Unilever владеет 400 брендами, среди которых популярные Dove, Axe, Rexona, Domestos, Cif, Knorr, Rexona, Camay, Чистая линия и другие.

Nestle

Швейцарская компания Nestle также продолжает работать в РФ. Самые известные бренды - KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.

В связи с полномасштабным вторжением России в Украине компания лишь остановила инвестиции, а с апреля собирается повысить цены на свою продукцию в России до 45%. Также приостанавила работу нескольких брендов на российской территории - KitKat и Nesquik. Также в росСМИ сообщается о выводе из России брендов Nespresso и San Pellegrino.

Johnson & Johnson

Американская многопрофильная компания Johnson & Johnson производит как лекарственные препараты, так и гигиеническую продукцию, а также медицинское оборудование и диагностические приборы.

Компания владеет более 100 брендами, среди которых Carefree, Clean & Clear, Doctor Mom, Johnson’s Baby и другие.

Procter & Gamble

Американская корпорация Procter & Gamble продолжает зарабатывать "кровавые" деньги в России. В связи с нападением РФ на Украину компания решила лишь сократить количество брендов в РФ, чтобы "сосредоточиться на основных товарах для здоровья, гигиены и личной гигиены", а также прекратила инвестиции и приостановила рекламные и маркетинговые проекты.

Стоит отметить, что Procter & Gamble владеет более 20 известными брендами, среди которых Pampers, Ariel, Tide, Always, Discreet, Blend-a-Med и другие.

JTI

Японская табачная компания JTI продолжает свою деятельность в России, хотя Япония уже ввела ряд санкций в отношении РФ из-за войны в Украине. Всего у компании есть четыре завода на территории Российской Федерации, в том числе две фабрики готовой продукции в Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону, а также две фабрики по обработке табачного сырья в Липецкой области и в Ленинградской области. Компания лишь отказалась от новых инвестиций и рекламной активности в стране-агрессоре

Компания занимает около 30% табачного рынка, а среди самых известных ее брендов Winston, Camel, LD, Sobranie и другие.

Danone

Французская группа Danonen, как и десятки других компаний, отказалась уходить с российского рынка. Компания лишь остановила новые инвестиции в России.

При этом компания пожертвовала 500 тысяч евро Красному Кресту на покупку еды и лекарств. Также в Украине закрыли одну из фабрик.

Всего у компании насчитывается 146 брендов, среди которых популярные в Украине "Простоквашино", "Растишка", "Даниссимо", "Живинка", "Активиа" и другие.

Decathlon

Крупная французская компания Decathlon занимается розничной торговлей спортивными товарами. Компания также не отреагировала на полномасштабное вторжение России в Украину и продолжает работу на территории страны-агрессора. Единственное ограничение со стороны компании - блокировка функции интернет-заказов.

Всего компания владеет более 40 брендами различного спортивного снаряжения – от йоги до яхтинга.

Какие еще компании работают в России

французский автопроизводитель Renault;

китайский технологический гигант Huawei;

американская фармацевтическая компания Pfizer;

продовольственная компания PepsiCo;

южнокорейский концерн Kia Motors Corporation;

корейская техно-гигант Samsung;

японская корпорация Toyota;

немецкий концерн Volkswagen Group, в который входят такие автобренды, как Volkswagen, Audi, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Ducati;

австрийская банковская группа Raiffeisen BANK;

французская компания-производитель овощных консервов Bonduelle и многие другие

Стоит отметить, что крупнейший французский банк Crédit Agricole 24 марта объявил о полной остановке своей деятельность в Российской Федерации.

Также одна из самых крупных табачных компаний Philip Morris в этот же день заявила, что разрабатывает варианты упорядоченного ухода с российского рынка из-за все более сложной и быстро меняющейся нормативно-правовой и операционной среды. Компания уже прекратила выпуск ряда своих продуктов в РФ, сокращает свою производственную, маркетинговую и инвестиционную деятельность.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.

По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.

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