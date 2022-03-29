Компания владеет крупным заводом в Твери.

Крупнейший мировой производитель подшипников шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в России.

Об этом сообщил экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

"SKF владеет крупным заводом в Твери и не делала официальных заявлений по выходу из России (собственно, поэтому мы и планировали пикетирование их офиса). Но сейчас нам стало известно, что SKF таки остановила свой завод. Поставка подшипников прекратилась. Об этом на внутреннем портале компании сообщил ее президент", - пишет Дубилет.

Он пояснил, что вопрос подшипников — не только экономический, но и чисто военный. Подшипники – один из ключевых элементов для производства российских вагонов. Также эти детали поставляются на заводы "КАМАЗ" и "ГАЗ".

По прогнозам экспертов, товарных запасов подшипников в России осталось на 1-2 месяца.

SKF — шведская интернациональная машиностроительная компания, крупнейший в мире производитель подшипников, систем смазки и мехатроники. Штаб-квартира компании расположена в Гетеборге.

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