Foreign Policy: В Сирии против Асада начала воевать его же семья

Сирийский диктатор подавил восстание, но родственники могут выбить землю из-под его ног.

В 1920-х годах Али Сулайман аль-Вахиш заработал себе прозвище "аль-Асад", что означает "лев", за то, что договорился с французами о защите алавитского меньшинства в Сирии, где подавляющее большинство населения - мусульмане-сунниты. Аль-Асад звучало хорошо, поэтому Али сделал это прозвище своей фамилией.

Он не подозревал, что его потомки не только будут править страной, но также будут драться между собой за ее руины, - пишет Foreign Policy. Конфликт стал заметным в начале 1980-х годов, когда один из сыновей Али по имени Рифат попытался свергнуть своего брата тогдашнего президента Сирии Хафеза Асада, который и сам захватил власть через переворот за десять лет до того. Хафез успешно подавил Рифата и научил своего сына Башара Асада, как разбираться с востаниями: в семье и не только.

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Башар усвоил урок. Он устроил массовые бомбардировки городов по всей Сирии, убивал и заставлял переселиться миллионы людей, которые выступили против него в 2011 году. Он также укрепил хватку на горле десятков своих братьев через финансовые инициативы и угрозы расправой. В прошлом же месяце, однако, началось то, что казалось невозможным.

Рами Махлуф - двоюродный брат Асада по матери и один из богатейших членов семьи - выступил против решения сирийского диктатора взыскать с него 230 миллионов долларов налога. Тем самым он нарушил миф о солидарности семьи. После того несколько братьев Асада публично ставили под сомнение эффективность его режима, косвенно атакуя его лично. Критика Махлуфа кажется переломной точкой для режима Башара Асада. Если он потеряет лояльность семьи и других единоверцев, возникает большое сомнение, сможет ли он вообще удержать власть в руках.

Хоть Махлуф, кажется, расценил взыскание налога как провокацию, Башар, вероятно, считает это требованием лояльности. Состояние Махлуфа оцениваются в 5 миллиардов долларов. Это богатство он получил благодаря многочисленным компаниям включительно с крупнейшим мобильным оператором в Сирии Syriatel, которые работают только благодаря благословению режима. Сейчас сирийское государство утопает в кризисе под экономическими санкциями, а сирийская валюта обвалилась с 50 фунтов за доллар в 2011 году до 3 тысяч фунтов за доллар в 2020-ом. 90% людей живут в страшной бедности. Поэтому Асад хочет, чтобы Махлуф помог ему удержаться на плаву. Но брату-миллиардеру такая логика показалась не слишком убедительной.

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В мае Махлуф опубликовал несколько любительских видео-роликов, в которых, хоть и вежливо, но пригрозил Башару потерей поддержки алавитов включительно с теми, кто держит в руках оружие за деньги миллиардера. Махлуф надавил на старый религиозный спор, напомнив, что жена диктатора Асма, которая исповедует суннизм, якобы пыталась украсть алавитские деньги. А значит возникает сомнение и в приверженности самого Башара Асада к своей религиозной группе.

Спор между братьями дал свежую надежду инсайдерам режима, которые хотели бы избавиться от Асада. Они надеются, что Махлуф необратимо ослабит диктатора в кругу алавитов и расчистит пространство для его свержения. Хотя все понимают, что Башар ответит насилием на любую оппозицию внутри его семьи.

В конце концов, это уже давняя закономерность. Рибал Асад - 45-летний двоюродный брат диктатора и сын его дяди Рифата - один из тех, кто испытал на себе ярость сирийского президента. В 1994 году возле отеля Sheraton в Дамаске Башар грубо ругал его. И перепалка вышла из-под контроля. Напуганный отец Рибала забронировал ему билет на самолет и попросил его покинуть страну. В аэропорту президентская стража два с половиной часа стреляла очередями и обыскивала помещения, чтобы арестовать Рибала. Его схватили, но потом отпустили после того, как Рифат пригрозил Хафезу Асаду, что он будет вести битву на каждой улице Дамаска, если его сын постродает.

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Теперь Рибал Асад живет в Испании. Он был дома из-за карантина, когда увидел видео Махлуфа. По его мнению, это был "лишь трюк". По словам Рибала, он смеялся, когда смотрел видео.

"Я лично знаю Рами. Он трус. Он не выступит против режима. Без Башара он пустое место", - сказал Рибал.

"Можно распрощаться с жизнью и за меньшие проступки, чем вызов Башару в социальных сетях. Это лишь шоу. Башар использует Рами, чтобы показать России, что он потеряет поддержку среди алавитов. А это повлияет на ее интересы на побережье, где Москва контролирует морские и авиабазы", - пояснил он.

Он также вспомнил, как в октябре 1999 года дом его семьи на побережье Латакии атаковали солдаты режима. Это было нужно для того, чтобы именно Башар, а не Рифат Асад, унаследовал власть от Хафеза.

Дети Рифата присягнули на верность Башару Асаду и продолжали жить в Сирии. Но они до сих пор злятся на него. Один из них - Дориад Асад, который недавно восхвалял режим брата. Но в мае, после того, как Махлуф опубликовал свои видео, Дориад призвал диктатора встретиться с сотнями своих сородичей, с которыми он разделяет фамилию. Но они почему-то не живут такой же привилегированной жизнью, как он сам.

"Говорят, Сирией правит семья Асад. Поэтому у меня есть требование. 100-200 членов семьи никогда не встречались с тобой. И они хотят увидеть тебя. Со многими из них я рос, у них есть дети. Но они видели тебя только по телевизору", - написал он на Twitter.

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Бывший дипломат Сирии Бассам Барабанди, который теперь живет в США, сказал, что новая смелость Дориада Асада имеет конкретную цель.

"Такую дерзость никогда не терпели. Но теперь Дориад бросает вызов Башару открыто, чтобы выставить своего отца - Рифата Асада - как альтернативу. Если бы Дориад не знал, что сообщество обозлено на Башара, он бы не осмелился это сказать", - пояснил сирийский дипломат.

Выступление Рибала и Дориада против режима мотивировано претензией их собственной семьи на политическую власть. Но другие члены семьи Асад включительно с генералом Аднаном Асадом просто чувствуют, что их выбросили из семейных дел и лишили богатства вроде того, которое получили такие, как Махлуф. Аднан Асад командовал милицией и сражался на стороне Хафеза против "Братьев-мусульман" в 1982 году. Те события известны как Бойня в Хаме, во время которой тысячи "братьев" и мирных жителей были убиты. Но в письме, которое Аднан написал недавно Махлуфу, генерал жалуется, что чувствует несправедливость. Ведь его не вознаградили за его лояльность.

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Аднан Асад раскритиковал миллиардера, но при этом выставил себя реальной жертвой коррумпированного режима. Он хоть и осторожно, но атаковал своего брата-президента Башара.

"Я продавал свое имущество, чтобы удовлетворить потребности своей семьи. Поскольку моя зарплата - 50 долларов. И это после 42 лет военной службы", - писал он в письме, в котором он жаловалвся на то, что режим Башара Асада использовал его.

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