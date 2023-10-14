Американский президент подчеркнул, что нельзя записывать в ХАМАС все население Газы.

На фоне преступлений, совершенных боевиками ХАМАС, террористы "Аль-Каиды" выглядят "чистюлями". Об этом заявил президент США Джо Байден, которого цитирует израильское издание Haaretz.

"Чем больше мы узнаем о нападении (ХАМАС на Израиль 7 октября), тем ужаснее оно становится. Эти ребята делают "Аль-Каиду" чистюлями. Они - чистое зло", - высказался Байден о ХАМАС.

Байден добавил, что США заботятся о том, чтобы Израиль имел то, что ему нужно, но также работают над решением гуманитарного кризиса в Газе.

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"Под моим руководством наши команды работают в регионе, включая прямую связь с правительствами Израиля, Египта, Иордании и других арабских стран и Организацией Объединенных Наций, чтобы поддержать Израиль в гуманитарных последствиях атак ХАМАС. Мы не можем упускать из виду тот факт, что подавляющее большинство палестинцев не имеют ничего общего с ХАМАС и ужасными нападениями ХАМАС. Они также страдают от этого", - Байден.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, армия Израиля нанесла удар по колонне беженцев из Газы, которые пытались эвакуироваться на юг в направлении границы с Египтом. Журналисты The Washington Post утверждают, что смогли подтвердить подлинность видео, на котором показаны последствия смертоносного удара из-за которого погибли десятки и были ранены более 200 человек.

Тем временем Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис в секторе Газа достиг "нового опасного минимума". По его словам, перемещение 1,1 миллиона человек через густонаселенную зону боевых действий в место, где нет еды, воды, когда вся территория находится в осаде, крайне опасно, а в некоторых случаях просто невозможно.

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