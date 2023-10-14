Факт удара подтверждает видео, достоверность которого уже установлена.

Армия Израиля нанесла удар по колонне беженцев из Газы, которые пытались эвакуироваться на юг в направлении границы с Египтом. Погибли несколько десятков человек, сообщает The Washington Post.

Журналисты утверждают, что смогли подтвердить подлинность видео, на котором показаны последствия смертоносного удара вдоль главной магистрали Газы в пятницу. Министерство здравоохранения Палестины, расположенное в Газе, утверждает, что десятки людей погибли и более 200 были ранены в результате этого нападения.

На видео, снятом вдоль дороги Салах ад-Дин, показаны тела, в том числе нескольких маленьких детей, разбросанных по дороге на фоне охваченных огнем автомобилей. На северной стороне дороги тела лежат среди личных вещей, в частности велосипеда, на бортовых прицепах, прикрепленных к грузовику.

Видео дня

Эвакуация из населения из Газы

Как писал УНИАН, поздно вечером в четверг Израиль приказал 1,1 миллиону жителей севера Сектора Газа эвакуироваться в течение 24 часов. В пятницу израильские военные разбросали листовки над городом Газа, в которых призывали жителей "немедленно эвакуироваться из дома и идти на юг".

ХАМАС призвал палестинцев игнорировать приказ об эвакуации. По свидетельствам некоторых очевидцев, боевики группировки препятствуют эвакуации, даже силой заставляя людей оставаться в своих домах.

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