В Израиле считают такие шаги США опасными.

Между Израилем и администрацией президента США Дональда Трампа возникла напряженность после того, как США начали прямые переговоры с ХАМАС по освобождению заложников в Газе, среди которых есть американский гражданин, пишет Bloomberg.

"Когда появились подробности переговоров между Адамом Белером, посланником США по делам заложников, и высокопоставленным представителем ХАМАС, израильские лидеры тихо выразили свое недовольство, заявив, что ХАМАС является террористической организацией, словам которой нельзя доверять или воспринимать за чистую монету", - добавили в материале.

В частности, в воскресенье в интервью Белер отметил, что Израиль "выразил определенное беспокойство", но подчеркнул, что США полезно услышать, чего хочет ХАМАС и что предлагает.

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"Мы не являемся агентами Израиля. У нас есть конкретные интересы", - сказал он в эфире CNN.

В свою очередь министр сельского хозяйства Израиля и член кабинета министров по вопросам безопасности Ави Дихтер раскритиковал Белера.

"Это мера, которая - даже если намерения, стоящие за ней, очень хорошие - выполняется очень плохо, очень проблематично. Это очень опасно, когда вы делаете шаги, не зная и не координируя их с израильской стороной", - объяснил он.

Несмотря на прямые переговоры с ХАМАС, Белер сказал, что отношения между США и Израилем являются прочными и не находятся под угрозой. Также министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отметил, что "Израиль на 100% координирует свои действия с администрацией США", однако добавил, что США не могут вести переговоры от имени израильтян.

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Как писал УНИАН, ранее ХАМАС проигнорировал угрозу Трампа и отказался освобождать израильских заложников. По словам представителя группировки, "лучший путь к освобождению остальных израильских заложников" лежит через переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня.

Также сообщалось, что Израиль прекратил поставлять гумпомощь в Газу. Такое решение было принято из-за отказа ХАМАС придерживаться плана США по временному прекращению огня.

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