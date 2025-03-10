Президент США поставил под угрозу получение прибыли американскими производителями оружия.

Президент США Дональд Трамп своим решением о прекращении помощи Украине попал в ловушку и вынужден откатываться назад. Как отметил политический эксперт Тарас Загородний в эфире на Radio NV, в контексте соглашения об украинских недрах Трамп "попал в довольно интересную ситуацию".

"Теперь он на крючке у Украины. Знаете почему - потому что он же обещал своему народу, что там будет 350 миллиардов прибыли, а его (соглашения) нет, Украина не приезжает, потому что, с точки зрения Украины, зачем подписывать соглашение, где нет оружия? Если вы прекратили поставки оружия, тем более нет никакого смысла подписывать", - сказал Загородний.

Он напомнил, что Украина была готова рассматривать вопрос полезных ископаемых в обмен на военную помощь.

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"Мы должны понимать в этом потоке, что нас пытаются потопить в таком количестве откровенного флуда... Очевидно, что администрация Трампа будет вынуждена откатываться назад. Почему? Потому что они уже перегибают палку с Европой, в том числе. Потому что таким поведением они ставят под угрозу прибыли собственных производителей оружия, потому что европейцы сейчас будут спрашивать, а зачем нам вообще американское оружие?", - считает Загородний.

Он добавил, что американское оружие продавалось в комплекте с американской политикой, которая предусматривала, что "оружие не будет отключено и будет работать как следует". В частности, в нужный момент это оружие будет обеспечивать безопасность.

Кроме того, как убежден Загородний, европейцы должны выделить средства на закупку американского оружия для Украины. По его соображениям, это позволит Трампу продемонстрировать собственным избирателям, что он привлек для американских корпораций дополнительные средства, и "потом окажется, что Украина не такая уж и плохая страна, а Зеленский, вообще, его лучший друг".

Эксперт считает, что "главным переговорщиком является сила украинской армии и удары по территории России".

В этой связи, он не исключает, что россияне требуют от Трампа, чтобы Украина прекратила наносить удары вглубь России. Однако эксперт подчеркивает, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам усиливают позицию Украины.

В частности, он считает, что Украина должна сосредотачиваться на ударах вглубь территории РФ, а украинцы спрашивать у власти, почему произошел за сутки только "один" удар по территории России, а не "два".

Прекращение помощи от США

В конце февраля в Белом доме встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, на которой предполагалось подписание соглашения о полезных ископаемых, завершилась огромной ссорой. В последующие дни Трамп решил остановить всю военную помощь для Украины. Также США приостановили обмен разведывательными данными.

СМИ сообщали, что подписанного соглашения по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной. Он хочет от президента Украины Владимира Зеленского готовности пойти на уступки, в том числе территориальные. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги до выборов в Украине.

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