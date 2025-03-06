Известно, что первый этап перемирия между сторонами длился 42 дня.

Террористическая группировка ХАМАС отвергла последнюю угрозу президента США Дональда Трампа и отказалась освободить больше израильских заложников без соглашения о постоянном прекращении огня в секторе Газа, пишет Fox News.

В частности представитель ХАМАС Абдель-Латиф аль-Кануа сообщил, что "лучший путь к освобождению остальных израильских заложников" лежит через переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня.

Известно, что первый этап перемирия, который длился 42 дня, закончился в субботу. Второй этап должен был начаться в начале февраля, однако до сих пор состоялись лишь ограниченные подготовительные переговоры.

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Отмечается, что ответ ХАМАСа появился после того, как Трамп встретился с бывшими заложниками в Вашингтоне и опубликовал "последнее предупреждение" для террористов на своей социальной платформе Truth Social.

"Освободите всех заложников сейчас, не позже, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено", - написал он в своей заметке.

По словам Трампа, он "посылает Израилю все необходимое, чтобы завершить работу", и что "ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете так, как я говорю".

Президент США добавил:

"Также к жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не тогда, когда вы будете держать заложников. Если вы это сделаете, вы мертвы! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас или вы будете платить за это в аду позже!".

В Fox News напомнили, что ХАМАС до сих пор удерживает 24 заложников, которые были захвачены 7 октября 2023 года. Также террористы удерживают тела 34 человек, которые были убиты во время первого нападения и останки солдата, погибшего в войне в 2014 году.

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Как писал УНИАН, ранее Израиль прекратил поставлять гумпомощь в Газу. Такое решение было принято из-за отказа ХАМАС соблюдать план США по временному прекращению огня.

В то же время премьер-министр Израиля заявил, что Израиль уничтожит движение ХАМАС. По его словам, террористы ХАМАС являются "теми самыми монстрами, которые убивали наших граждан и издевались над нашими пленниками".

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