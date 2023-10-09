Ранее на территорию Израиля со стороны Ливана проникла группа вооруженных людей.

Израильские военные нанесли удары по целям на юге Ливана после проникновения нескольких групп вооруженных лиц на севере страны. Известно, что был поражен наблюдательный пункт Хезболлы (ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, признанная террористической организацией в ряде стран – ред.).

Об этом сообщает The Times of Israel. В соцсетях распространяется видеоролик с ударом по этому пункту.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что использует боевые вертолеты для нанесения ударов в этом районе. ЦАХАЛ прибегнул к таким шагам после того, как на территории страны вблизи границы с Ливаном были ликвидированы несколько вооруженных людей, проникших в Израиль.

Обновлено: Армия обороны Израиля подтвердила, что боевые вертолеты наносят новые удары по Ливану. В то же время ЦАХАЛ не предоставляет дополнительных подробностей.

Война в Израиле: ключевые новости

Утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль со стороны сектора Газа. Боевики прорвались в страну после одного из самых массированных обстрелов за последние годы – по Израилю в тот момент выпустили около 2 тысяч ракет.

Ночью 8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в долгую и тяжелую войну. Первая фаза ее завершилась уничтожением подавляющего большинства боевиков, проникших в Израиль, однако бои на территории страны продолжаются до сих пор.

Известно, что погибли более 700 жителей Израиля, свыше 200 тел убитых обнаружили на месте проведения фестиваля на юге страны. Раненых уже более 2 тысяч, неизвестное по сей день количество людей – в заложниках боевиков. В МИД Украины подтвердили, что в Израиле погибли двое украинок, также проверяется информация относительно гибели граждан Украины на территории сектора Газа и вблизи него.

Тем временем столкновения начались и на севере Израиля – на границе с Ливаном – после того, как группа лиц пыталась прорваться на территорию страны.

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