Израиль сообщил о проникновении неизвестных лиц на его территорию из Ливана.

На границе Израиля с Ливаном вспыхнули столкновения после того, как группа неизвестных попыталась проникнуть на израильскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Поступило сообщение о проникновении ряда подозреваемых на территорию Израиля с территории Ливана. Силы ЦАХАЛа развернуты в этом районе. По предварительным данным, силы ЦАХАЛа уничтожили ряд боевиков, которые перешли на территорию Израиля с территории Ливана, военнослужащие продолжают обследовать территорию, также атакуют боевые вертолеты", – говорится в сообщении.

Одновременно репортер связанного с "Хезболлой" издания "Аль-Манар" опубликовал видео с окраин приграничной деревни Аль-Дхайра на юге Ливана. На нем слышна стрельба и работа двигателя вертолета или беспилотника.

Нападение ХАМАС на Израиль - роль Ливана

Как писал УНИАН, ранее сегодня министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб сообщил, что его правительство получило от группировки "Хезболла" заверения о невмешательстве в противостояние между Израилем и группировкой ХАМАС. "Хезболла" заверила, что не будет предпринимать никаких действий, если Израиль не будет "угрожать" Ливану.

Однако известно, что 8 октября утром "Хезболла" обстреляла из минометов израильские военные объекты на границе с Ливаном. Террористическая группировка заявила, что выпустила десятки ракет и снарядов по трем израильским позициям в спорном районе горы Дов в знак солидарности с нападением ХАМАС.

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