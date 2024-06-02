По словам советника премьер-министра Израиля, соглашение является "несовершенным и требующим значительной дополнительной работы".

Израиль принял рамочное соглашение по сворачиванию войны в Газе, которое сейчас продвигает президент США Джо Байден. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на главного внешнеполитического советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Офира Фалька.

При этом собеседник издания назвал соглашение "несовершенным и требующим значительной дополнительной работы".

По словам Фалька, предложение Байдена было "соглашением, на которое мы пошли - это не очень хорошее соглашение, но мы очень хотим освобождения всех заложников".

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"Есть много деталей, которые нужно проработать", - сказал он, добавив, что условия Израиля, включая "освобождение заложников и уничтожение ХАМАС как террористической организации геноцида", не изменились.

Как напоминает Reuters, Байден, чья первоначальная решительная поддержка наступления Израиля уступила место открытому осуждению большого количества погибших среди гражданского населения, на днях обнародовал то, что он описал как трехэтапный план, представленный правительством Нетаньяху по прекращению войны.

Первый этап предусматривает перемирие и возвращение некоторых заложников, удерживаемых ХАМАСом, после чего стороны будут вести переговоры о бессрочном прекращении боевых действий для второго этапа, на котором живые пленные будут освобождены.

"Главной проблемой было то, что Израиль настаивал на том, что он будет обсуждать лишь временные паузы в боях, пока ХАМАС не будет уничтожен. ХАМАС, который не демонстрирует никаких признаков отступления, говорит, что освободит заложников только на пути к окончательному прекращению войны", - говорится в материале.

По словам Фалька, "постоянного прекращения огня не будет, пока не будут достигнуты все наши цели".

Конфликт в Газе - последние новости

На днях президент США Джо Байден раскрыл детали мирного плана Израиля по Газе. По его словам, он призывает ХАМАС сесть за стол переговоров, а правительство Израиля предоставить своей переговорной группе "необходимую гибкость для заключения этого соглашения".

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