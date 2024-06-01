В офисе Нетаньяху говорят, что не прекратят боевые действия, пока не уничтожат ХАМАС.

Израиль опроверг объявленную президентом США информацию о том, что он готов к прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение всех заложников. Соответствующее заявление распространил Офис премьер-министра Израиля.

"Израиль не менял условия прекращения войны: уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю", - говорится в заявлении.

В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль будет настаивать на выполнении этих условий еще до введения постоянного прекращения огня.

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"Мысль о том, что Израиль согласится на постоянное прекращение огня до выполнения этих условий, не может быть выполнено", - говорится в заявлении.

Предложение, озвученное Байденом

Как писал УНИАН, накануне президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором сообщил, что именно Израиль выступил с предложением о прекращении огня в секторе Газа, выводе из него израильских войск и освобождении всех заложников.

По словам Байдена, на первом этапе, который продлится шесть недель, будут прекращены боевые действия, Израиль выведет войска из Газы и отпустит часть заключенных ХАМАСовцев. Взамен ХАМАС освободит часть гражданских заложников - пожилых, раненых и женщин.

На втором этапе должно начаться окончательное прекращение боевых действий и пройдут дальнейшие переговоры, которые проложат путь третьему этапу - освобождению остальных заложников и масштабному восстановлению Газы.

Байден утверждал, что это предложение через Катар уже передано ХАМАСу.

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