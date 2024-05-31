В офисе Биньямина Нетаньяху рассказали о предлагаемом соглашении о прекращении огня и освобождении заложников.

Израиль сделал новое предложение, которое включает прекращение огня в секторе Газа, вывод из него израильских войск и освобождение всех заложников. Как сообщил президент США Джо Байден в обращении, оно передано Катаром ХАМАСу, пишет Sky News.

По словам Байдена, предложение состоит из трех этапов:

Первый этап продлится шесть недель, включая полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение пожилых, раненых и женщин-заложниц в обмен на освобождение заключённых ХАМАСа.

Второй этап – окончательное прекращение боевых действий. США, Египет и Катар обеспечат поддержание переговоров.

Третья фаза – начнется масштабная фаза восстановления Газы, и все заложники будут освобождены.

"ХАМАС говорит, что хочет прекращения огня. Это соглашение - возможность для них доказать, что они действительно намерены", - подчеркнул Байден.

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Он призывает ХАМАС сесть за стол переговоров, а правительство Израиля предоставить своей переговорной группе "необходимую гибкость для заключения этого соглашения".

"Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласится с этим планом и будет призывать к продолжению войны бесконечно. Они хотят оккупировать Газу, продолжать борьбу в течение многих лет, и заложники не являются для них приоритетом. Я призвал руководство Израиля поддержать эту сделку, несмотря на оказываемое давление", – заявил президент США.

Он добавил, что пришло время закончить эту войну.

Позиция Израиля

В офисе Биньямина Нетаньяху рассказали о предлагаемом соглашении о прекращении огня и освобождении заложников.

В заявлении говорится, что израильский лидер уполномочил переговорную группу представить план того, как она может добиться "скорейшего возвращения наших похищенных".

Однако далее говорится, что война в Газе не закончится до тех пор, пока не будут достигнуты все цели, включая "ликвидацию военного и государственного потенциала ХАМАСа".

Не подтверждая, было ли это предложение таким же, как озвученное ранее Джо Байденом, в нем говорится: "Точная схема, предложенная Израилем, включая условный переход от этапа к этапу, позволяет Израилю сохранить эти принципы".

Война в секторе Газа - последние новости

Прокурор Международного уголовного суда направил запрос в коллегию судей о выдаче ордера на арест руководства Израиля и ХАМАС из-за совершенных обеими сторонами военных преступлений.

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен немедленно прекратить наступление на город Рафах в южной части сектора Газа. Как пишет Politico, судьи считают, что наступление несет "непосредственный риск" для гражданских палестинцев.

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