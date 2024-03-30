Россия укрепит границу в Белгородской, Курской и Брянской областях. Эти действия государство-агрессор активизировало после рейдов "Сибирского батальона", Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России".
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что личный состав группировок войск РФ "Курск", "Брянск" и "Белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, а также вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и оборонять объекты критической инфраструктуры.
"Обучение новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины", – добавили в разведке.
Кроме того, враг укрепляет, совершенствует и маскирует укрепления на Курщине, Белгородщине и Брянщине. Россияне пытаются нарастить количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО.
"В частности, в Курскую область планируют переместить подразделения 5 зенитно-ракетной бригады врага, которая сейчас находится на оккупированной территории Луганской области. Инженерные подразделения россиян увеличивают географию минно-взрывных заграждений в приграничных областях", – говорят в ГУР.
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