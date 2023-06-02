Пашинян заявил, что в то время как на Западе считают Армению союзником России, в самой Росии однако, осознают, что Армения не на их стороне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне с Украиной, сообщает News.am.

"Вы сказали, что мы союзники России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это видно. Мы не союзник России в войне с Украиной. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта - тревога, потому что она напрямую влияет на все наши отношения", - отметил он.

Пашинян заявил, что в то время как на Западе считают Армению союзником России, в самой Росии однако, осознают, что Армения не на их стороне.

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"Получается, что мы ничей союзник в этой ситуации, а значит, мы уязвимы", - отметил он.

Он также отметил, что у Армении есть свои проблемы, которые не позволяют стране полностью быть вовлеченной в этот вопрос.

"Мы уклоняемся не потому, что у нас нет мнения о ситуации, мы уклоняемся из-за того, что наши проблемы, к сожалению, больше, чем они могут позволить нам быть более вовлеченными в решение других проблем", - отметил премьер Армении.

Армения и Россия - отношения

По утверждениям СМИ, Армения играет особую роль в отношениях Ирана и России. Эта страна является торговым посредником в военно-стратегическом альянсе двух стран.

В этом контексте начавшиеся ранее поставки оружия из Франции в Ереван вызвали возмущение в Украине и Израиле. Отмечалось, что Армения, Иран и Россия тесно связаны военным сотрудничеством, таким образом оружие, предназначенное для армении, вполне может оказаться в России или Иране.

В конце мая Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайжана. Таким образом длительный военный конфликт, который Россия подогревала в качестве "миротворца", наконец-то получил надежду на завершение.

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