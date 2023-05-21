На данный момент многие французские парламентарии выступили за поставку оружия в Армению, пишут журналисты.

Париж начал процесс снабжения Еревана оружием. Первая партия с 50 единицами бронетехники уже в пути. Такое решение Франции вызывает возмущение в Украине и Израиле, поскольку представляет прямую угрозу безопасности двух государств. Об этом сообщает телеграмм-канал AZfront, ссылаясь на источник, приближенный к военной разведке Украины.

Рупор спецслужб Франции Intelligenceonline также подтверждает информацию о подготовке военного экспорта в Армению и возобновлении работы двустороннего комитета по вооружениям.

На данный момент многие французские парламентарии выступили за поставку оружия в Армению. Разумеется, истеблишмент Армении активно поддерживает эту возможность.

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Однако это может получить отрицательную реакцию в мире. В частности, озабоченность уже выразил Израиль.

"Армения, Иран и Россия тесно связаны военным сотрудничеством, из-за чего французские поставки в Армению могут попасть в руки крупнейших врагов Киева и Иерусалима", - предупреждал крупнейший еврейский еженедельник США The Jewish Press. Ему вторит украинский Focus: "Сейчас есть опасения, что западные образцы вооружения, которые получит Ереван, могут попасть в руки РФ. Россия может разработать противодействие оружию или попытаться создать свою копию".

Поставки оружия могут обернуться реальным усилением агрессоров руками западных стран.

"Макрон вооружает Армению, сателлита России и союзника Ирана", – отреагировал на попытку поставок экс-директор по делам Ближнего Востока и Северной Африки Совета нацбезопасности США Доран. И это усиление за счет Азербайджана и Турции, члена НАТО, скорее всего, бросит весь Кавказ и Центральную Азию в руки Ирана и России.

Еще в ноябре 2022 года израильское издание Hamodia предупреждало о планах французов поставлять Армении тяжелое вооружение. Медиа констатировала формирование союза между Францией, Ираном и Россией, объединивших усилия против Азербайджана и Израиля на Кавказе.

В декабре израильские парламентарии официально признали: позиция французов по отношению к Карабаху играет на руку Ирану, заинтересованному в ослаблении Азербайджана.

Армения играет особую роль в отношениях Ирана и России. Эта страна давно превратилась в торгового посредника в военно-стратегическом альянсе стран-агрессоров. А война на Украине только отсрочила создание франко-российского альянса на Кавказе.