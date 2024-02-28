Литовский дипломат отметил, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса.

Если Россия начнет военный конфликт с НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь. Об этом посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Дипломат отметил, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса. Поэтому, по его словам, в случае российской агрессии в отношении государств – членов НАТО Калининград будет "нейтрализован" первым.

"Предыдущие обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью", – резюмировал Линкявичюс.

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Ранее в Кремле, комментируя идею о возможном введении войск НАТО в Украину, заявили, что в таком случае конфликт Альянса и РФ будет неизбежным.

Калилинград - что надо знать

Калининград (Кенигсберг, Королевец-Прусский) - город в РФ, административный центр Калининградской области. Бывшая столица Восточной Пруссии, аннексированная СССР.

Ранее ряд европейских стран приняли решение вернуть этому городу историческое название.

Так, польская комиссия по стандартизации географических названий приняла решение вместо названий Калининград и Калининградская область использовать Крулевец и Крулевецкая область.

Центр государственного языка Латвии рекомендовал использовать вместо топонима "Калининград" латышское Караляучи или немецкое Кенигсберг. Сейм Литвы предлагал отказаться от названия Калининград и использовать Караляучюс. В Эстонии также предложили вернуться к историческому немецкому названию города - Кенигсберг.

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