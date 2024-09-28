Заявление по этому поводу сделала и вице-президент США Камала Харрис, которая поборется за пост президента на выборах в ноябре.

Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту от "Хезболлы", "Хамаса" и "Хуситов" и любых других террористических группировок, поддерживаемых Ираном. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, комментируя ликвидацию лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

"Хасан Насралла и возглавляемая им террористическая группировка "Хезболла" ответственны за убийство сотен американцев в течение сорокалетнего правления террора. Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских гражданских лиц", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден отметил, что на днях поручил министру обороны еще больше усилить обороноспособность вооруженных сил США в регионе Ближнего Востока, чтобы сдержать агрессию и уменьшить риск более широкой региональной войны.

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"В конце концов, наша цель заключается в деэскалации конфликтов, продолжающихся в Газе и Ливане, дипломатическими средствами. В Газе мы пытаемся достичь соглашения, поддержанного Советом Безопасности ООН, о прекращении огня и освобождении заложников. В Ливане мы ведем переговоры о соглашении, которое бы позволило безопасно вернуть людей в их дома в Израиле и на юге Ливана. Пришло время заключить эти соглашения, устранить угрозы для Израиля и обеспечить большую стабильность в регионе Ближнего Востока", – добавил американский президент.

Ликвидацию лидера "Хезболлы" прокомментировала и вице-президент США Камала Харрис, которая поборется за пост президента на выборах в ноябре. Она подчеркнула, что Хасан Насралла был террористом с американской кровью на руках.

"В течение десятилетий его руководство "Хезболлой" дестабилизировало Ближний Восток и привело к убийству бесчисленного количества невинных людей в Ливане, Израиле, Сирии и по всему миру. Сегодня жертвы "Хезболлы" имеют право на справедливость. Я непоколебимо предана безопасности Израиля. Я всегда буду поддерживать право Израиля на защиту от Ирана и поддерживаемых им террористических группировок, таких как "Хезболла", "Хамас" и "Хуситы", – говорится в заве Харрис.

Она добавила, что вместе с президентом Байденом не хочет, чтобы конфликт на Ближнем Востоке перерос в более широкую региональную войну.

"Мы работаем над дипломатическим решением проблемы на израильско-ливанской границе, чтобы люди могли безопасно вернуться домой по обе стороны этой границы. Дипломатия остается наилучшим путем для защиты гражданского населения и достижения длительной стабильности в регионе", – добавила Харрис.

Ликвидация Хасана Насраллы

В субботу, 28 сентября 2024 года, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насралла. Он погиб в результате ударов по Бейруту (Ливан).

Отмечалось, что самолеты военно-воздушных сил Израиля целенаправленно атаковали центральный штаб "Хезболлы", который находился под землей под жилым домом в Бейруте.

Впоследствии смерть своего многолетнего лидера Насраллы подтвердила и "Хезболла".

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