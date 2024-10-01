Сухопутные войска поддерживают военно-воздушные силы и артиллерия.

Армия обороны Израиля заявила о проведении наземных рейдов против объектов "Хезболлы" на юге Ливана.

В официальном Telegram-канале ЦАХАЛа сообщается, что несколько часов назад войска начали локализованные рейды против террористических объектов и инфраструктуры "Хезболлы", которые расположены в селах вблизи границы и представляют непосредственную угрозу для общин на севере Израиля.

Отмечается, что сухопутные войска действуют согласно методическому плану, разработанному Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты тренировались и готовились в течение последних месяцев. Их поддерживают военно-воздушные силы и артиллерия:

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"Эти операции были одобрены и проводятся в соответствии с решением политического эшелона. Операция "Северные стрелы" будет продолжаться в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Газе и на других направлениях".

Обострение на Ближнем Востоке

Ранее западные СМИ сообщили, что Израиль рассказал Соединенным Штатам Америки о намерении зайти на территорию Ливана, чтобы зачистить инфраструктуру "Хезболлы" на пограничье.

Вечером стало известно, что Израиль начал массированный артобстрел одного из приграничных населенных пунктов. Также ЦАХАЛ призвал эвакуироваться людей, которые находятся возле ряда зданий в Дахии.

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