Пока президент России может делать в Беларуси то, что хочет, руками Лукашенко, полагает активист.

Войска Российской Федерации могут вторгнуться в Беларусь, если президент РФ Владимир Путин поймет, что в белорусском государстве самопровозглашенного "президента" Александра Лукашенко недостаточно для протягивания политики русификации.

Фактически Россия уже оккупировала Беларусь, рассказал белорусский активист и советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире национального телемарафона.

Собеседник отметил, что РФ ввела войска в белорусское государство против воли белорусов и вопреки конституции Беларуси, в которой написано о нейтралитете страны.

Активист добавил, что президент России сделал ставку на Лукашенко, поскольку считал его наиболее лояльным человеком, который способен контролировать ситуацию в Беларуси.

"…Возможно ли вторжение? Путин это сделает, если поймет, что Лукашенко недостаточно и что нужно войти и расстрелять города, чтобы протянуть политику русификации, он это будет делать. Мы видим это на примере Украины, что он не перед чем не останавливается. А пока что он может это делать руками Лукашенко", - полагает Вячорка.

Напомним, в августе 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, и, по официальным данным, Александр Лукашенко победил с огромным отрывом. В выборах также участвовала Светлана Тихановская. Белорусская оппозиция назвала выборы сфальсифицированным, начались массовые акции протеста. Силовики жестоко расправлялись с протестующими.

Ряд западных стран, в частности и Украина, не признали Лукашенко легитимным президентом, а Владимир Путин поздравил его с "победой".

Позже РФ перебросила в Беларусь свои войска. Страны якобы проводили совместные военные учения.

Рано утром 24 февраля Россия вторглась в Украину. Оккупационные силы, в частности, вторглись на украинскую территорию из Беларуси.

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