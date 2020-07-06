Восстановление водоснабжения в Крым: в Кремле прокомментировали вероятность атаки РФ на юг Украины

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

В Кремле назвали «абсолютной глупостью» заявление о планах РФ атаковать Украину из Крыма, чтобы возобновить водоснабжение полуострова.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве, отвечая на просьбу собственного корреспондента УНИАН в РФ, подтвердить или опровергнуть информацию о планах российского руководства ввести в южные регионы Украины войска с целью наладить поставки воды в оккупированный Крым.

«Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», - сказал Песков.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму подняли цены для туристов

На просьбу УНИАН пояснить, как в Кремле относятся к подобным заявлениям российских представителей в телеэфирах, в частности, к заявлению главы Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, о том, что вторжение в Украину можно будет объяснить «гуманитарными» соображениями, Песков сказал: «Чеснаков, с которым мне довелось работать вместе не один год в Администрации президента, действительно в свое время был сотрудником АП. Сейчас он таковым не является, является скорее очень талантливым и очень осведомленным российским экспертом, но его нельзя называть российским представителем».

Как сообщал УНИАН, 11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос возобновления поставок Украиной воды через Северо-Крымский канал в оккупированный Крым не стоит на повестке дня.

5 июля командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что российская армия попытается зайти в Херсонскую область из оккупированного Крыма. По словам командующего ВМС, главной целью оккупантов будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram