Он считает, что обе стороны не имеют возможности вести войну.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что беспорядки в Косово могли произойти по недоразумению двух сторон.

Такое мнение он изложил в своем Telegram-канале.

"Вся эта ситуация между Сербией и Косово напоминает больше неправильное восприятие сторонами намерений друг друга, чем могла воспользоваться третья сторона, такая как Россия. Это не похоже на открытое желание идти на конфронтацию ни одной из сторон", - считает эксперт.

Жданов напомнил, что правительства Косово и Сербии уже долгое время живут в условиях недоверия и воспринимают друг друга враждебно.

Эксперт считает, что обе стороны сейчас не имеют возможности вести войну.

"Сербия и Косово накладывали различные зеркальные ограничения друг на друга, что вылилось в конфликтную ситуацию с поднятием ставок. Сербия не имеет сил, чтобы захватить Косово, там находятся миротворческие войска НАТО, а повторение 1999 года в Сербии никто не хочет, а Косово, тем более не имеет тех сил, чтобы напасть на Сербию и добиться чего-то военным путем", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались столкновения из-за изменения правил проезда.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны.

В то же время премьер Косово Альбин Курти обвинил в беспорядках самого Вучича и директора Офиса по Косово и Метохии.

Контингент KFOR (международные силы безопасности в Косово под руководством НАТО) заявил, что готов вмешаться в ситуацию в случае необходимости.

Впоследствии власти Косово заявили, что откладывают процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

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