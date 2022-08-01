Он обвинил в беспорядках президента Сербии.

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни будут трудными, так как они столкнулись с "сербским национальным шовинизмом".

Обращение к гражданам он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он заявил, что происходящие сегодня беспорядки были спланированы президентом Сербии Александром Вучичем и директором Офиса по Косово и Метохии Петаром Петковичем.

"Органы закона и безопасности нашего государства собирают информацию, следят за ситуацией и будут действовать в защиту закона и граждан, нашего суверенитета и территориальной целостности", - заявил Курти.

Премьер призвал людей доверять только официальной информации.

"Часы предстоящих дней и недель могут быть сложными и проблемными. Мы столкнулись с хорошо известным нам сербским национальным шовинизмом. Мы будем работать день и ночь, мы будем главными, для вас как граждан и для нашей Демократической Республики. И вместе нам удается навести закон и порядок", - подчеркнул премьер.

По данным СМИ, президент Сербии Александр Вучич срочно прибыл в Генеральный штаб. Прямо сейчас идут переговоры с командованием контингента KFOR (международные силы безопасности в Косово под руководством НАТО).

Как известно, нынешний состав контингента международных сил безопасности в Косово насчитывает 3775 иностранных военнослужащих из 28 государств, преимущественно, членов НАТО и их союзников. Среди них 40 украинских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения. Причиной недовольства стало изменение правил проезда в Косово.

Вечером президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением.

"Вчера у нас были переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии. Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Но я также прошу представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт. Это моя просьба, это моя большая просьба. И всё, что я могу сказать, это то, что мы будем молиться о мире и искать мира. Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов - Сербия победит. Это всё, что я хочу сказать", - заявил Вучич.

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