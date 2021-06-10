Прокурор требовал для подозреваемого 18 месяцев заключения.

Суд во Франции вынес решение по делу о пощечине президенту Эммануэлю Макрону. Подозреваемый получил четыре месяца тюрьмы.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Мужчину обвиняли по статье о насилии в отношении лица, наделенного властью. Санкция предусматривала для 28-летнего Дамьена Тареля наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

В свою очередь прокурор потребовал для подозреваемого 18 месяцев заключения.

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В итоге суд приговорил Тареля к четырем месяцам тюрьмы.

Пощечина президенту Франции

Инцидент произошел во время приезда Макрона в департамент Дром. Мужчина в зеленой футболке, очках и маске прокричал "долой Макронизм", а затем ударил президента по лицу. Другой снимал это на видео.

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Среди подозреваемых – 28-летний Дэмиан Тарел. Именно он ударил Макрона.

Сам Макрон призвал не преувеличивать масштабы случившегося.

В доме у сообщника мужчины, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, нашли "Майн кампф".

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Автор: Анастасия Горбачева