Французский лидер призвал не преувеличивать масштабы события.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал удар по лицу, который получил от агрессивного мужчины на встрече с избирателями на юго-востоке Франции.

Как сообщает Le Dauphiné Libéré, французский лидер призвал не преувеличивать масштабы события.

«Этот инцидент… по моему мнению, является единичным случаем. Это не должно отвлекать от других проблем, которые касаются жизней большинства… Давайте не позволим агрессивно настроенным людям овладевать общественными дебатами: они этого не заслуживают», — сказал Макрон.

По словам президента Франции, у него нет каких-либо опасений в связи с нападением. После инцидента он продолжил приветствовать людей и сфотографировался с ними. Он добавил, что «его ничто не остановит».

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Макрону дали пощечину – что случилось

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины во время своего визита в департамент Дром. Инцидент попал на видео.

На записи видно, как мужчина в зеленой футболке, очках и маске кричит «Долой Макронизм» («A Bas La Macronie»), а затем дает пощечину президенту Франции, который подошел к нему.

Служба безопасности Макрона оперативно вмешалась в инцидент и повалила мужчину на землю, а самого президента отвела в сторону.

По словам депутата французского парламента Эрика Кокереля, мужчина ударивший Макрона, выкрикивал "радикально правые роялистские лозунги". В частности, он выкрикнул "Montjoie Saint-Denis" - французский королевский боевой клич.

Известно, что в результате инцидента двое мужчин были задержаны.

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Автор: Дмитрий Захаров