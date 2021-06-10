В доме у сообщника мужчины, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, нашли "Майн кампф".
Об этом пишет BBC.
Следователи провели обыск в домах подозреваемых. У мужчины, который снимал нападение на видео, нашли книгу Адольфа Гитлера, средневековый меч, кинжал и зарегистрированную антикварную винтовку.
Отмечается, что сам нападавший интересовался монархией, крайне правыми политиками и французским средневековьем.
Читайте такжеСупруги из Китая нашли похищенного сына спустя 26 лет (видео)В Instagram он называет себя членом национальной федерации исторических единоборств и публикует фотографии в средневековых костюмах.
Макрону дали пощечину
Инцидент произошел во время приезда Макрона в департамент Дром. Мужчина в зеленой футболке, очках и маске прокричал «долой Макронизм», а затем ударил президента по лицу. Другой снимал это на видео.
Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Среди подозреваемых – 28-летний Дэмиан Тарел. Именно он ударил Макрона.
Сам Макрон призвал не преувеличивать масштабы случившегося.
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