Правоохранители обнаружили меч, кинжал и антикварную винтовку.

В доме у сообщника мужчины, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, нашли "Майн кампф".

Об этом пишет BBC.

Следователи провели обыск в домах подозреваемых. У мужчины, который снимал нападение на видео, нашли книгу Адольфа Гитлера, средневековый меч, кинжал и зарегистрированную антикварную винтовку.

Отмечается, что сам нападавший интересовался монархией, крайне правыми политиками и французским средневековьем.

Читайте такжеСупруги из Китая нашли похищенного сына спустя 26 лет (видео)В Instagram он называет себя членом национальной федерации исторических единоборств и публикует фотографии в средневековых костюмах.

Макрону дали пощечину

Инцидент произошел во время приезда Макрона в департамент Дром. Мужчина в зеленой футболке, очках и маске прокричал «долой Макронизм», а затем ударил президента по лицу. Другой снимал это на видео.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Среди подозреваемых – 28-летний Дэмиан Тарел. Именно он ударил Макрона.

Сам Макрон призвал не преувеличивать масштабы случившегося.

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Автор: Людмила Жерновская