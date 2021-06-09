Инцидент произошел во время приезда Макрона в Департамент Дром.

За совершение нападения на французского президента Эммануэля Макрона один мужчина дал главе страны пощечину, другой снимал это на камеру.

Об этом пишет News in 24.

Инцидент произошел во время приезда Макрона в Департамент Дром. На записях видно, как мужчина в зеленой футболке, очках и маске кричит «долой Макронизм» («A Bas La Macronie»), а затем дает пощечину президенту Франции, который подошел к нему. Служба безопасности Макрона оперативно вмешалась в инцидент и повалила мужчину на землю, а самого президента отвела в сторону.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро. Мотивы мужчин выясняют.

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Как узнали журналисты, среди подозреваемых – 28-летний Дэмиан Тарел. Именно он ударил Макрона. Судя по странице в Instagram, француз – сторонник средневековых боев. СМИ пишут, что в своем городе он даже создал ассоциацию европейских исторических боевых искусств. Во время нападения на президента он крикнул известный лозунг ультраправых.

Местные жители почти ничего не знают о своем соседе. Его друг на камеру журналистов признался, что был шокирован поступком товарища, поскольку тот спокоен, уравновешен и обычно не делает необдуманных решений.

Сам Макрон призвал не преувеличивать масштабы случившегося.

"Этот инцидент... по моему мнению, является единичным случаем. Это не должно отвлекать от других проблем, которые касаются жизней большинства... Давайте не позволим агрессивно настроенным людям овладевать общественными дебатами: они этого не заслуживают", — прокомментировал французский глава.

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Автор: Яна Ставская