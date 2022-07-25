Следователи проверят, каким образом россияне смогли накопить внушительные активы.

Национальная финансовая прокуратура Франции решила проверить активы российских олигархов в сфере недвижимости. Речь идет о бизнесменах, которых связывают с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Le Parisien.

Антикоррупционная общественная организация "Transparency International" подала жалобу по фактам отмывания денег российскими олигархами.

Уточняется, что расследование направлено против организаторов схем по отмыванию денег, коррупционных правонарушений, хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов в обременительных случаях. Дело поручили Центральному управлению по борьбе с серьезными финансовыми преступлениями.

Французские следователи проверят, каким образом российские олигархи смогли накопить значительные активы в сфере недвижимости.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет позволить конфискацию арестованных активов РФ в случае обхода санкций.

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