В США во время обыска на яхте одного из российских подсанкционных олигархов следователи нашли яйцо Фаберже.
Об этом сообщила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, передает The Guardian.
"Мы работаем с нашими коллегами из правоохранительных органов во всем мире, чтобы провести обыски на этих яхтах. Нам необходимо убедиться, что мы имеем полномочия и мы можем обратиться в суд, арестовать их, а затем конфисковать изъятые средства", - подчеркнула она.
Всего таких яиц было изготовлено около 50 и до сих пор сохранились не все, поэтому неожиданная находка на яхте будет стоить миллионы долларов.
Монако не уточнила, на какой именно яхте обнаружили драгоценность. Предполагается, что речь идет о яхте Amadea, владельцем которой называют Сулеймана Керимова. Чтобы доказать, что яхта принадлежит приближенному к Путину олигарху, правоохранителям пришлось провести кропотливую работу, поскольку судно было записано на другое лицо, а члены семьи Керимова находились на яхте под кодовыми именами, но были опознаны по фотографиям.
Как сообщал УНИАН, 14 апреля полиция Фиджи задержала суперяхту Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова и ее экипаж из-за того, что яхта вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без разрешения таможни.
А 7 июля Верховный суд Фиджи разрешил США вывезти за пределы острова суперяхту Amadea, которая была задержана по запросу Вашингтона, считающего, что она принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, попавшему под санкции.