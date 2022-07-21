Американские следственные органы не сообщили, о чьей яхте идет речь, но предполагается, что это может быть яхта Сулеймана Керимова.

В США во время обыска на яхте одного из российских подсанкционных олигархов следователи нашли яйцо Фаберже.

Об этом сообщила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, передает The Guardian.

"Мы работаем с нашими коллегами из правоохранительных органов во всем мире, чтобы провести обыски на этих яхтах. Нам необходимо убедиться, что мы имеем полномочия и мы можем обратиться в суд, арестовать их, а затем конфисковать изъятые средства", - подчеркнула она.

Всего таких яиц было изготовлено около 50 и до сих пор сохранились не все, поэтому неожиданная находка на яхте будет стоить миллионы долларов.

Монако не уточнила, на какой именно яхте обнаружили драгоценность. Предполагается, что речь идет о яхте Amadea, владельцем которой называют Сулеймана Керимова. Чтобы доказать, что яхта принадлежит приближенному к Путину олигарху, правоохранителям пришлось провести кропотливую работу, поскольку судно было записано на другое лицо, а члены семьи Керимова находились на яхте под кодовыми именами, но были опознаны по фотографиям.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля полиция Фиджи задержала суперяхту Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова и ее экипаж из-за того, что яхта вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без разрешения таможни.

А 7 июля Верховный суд Фиджи разрешил США вывезти за пределы острова суперяхту Amadea, которая была задержана по запросу Вашингтона, считающего, что она принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, попавшему под санкции.

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