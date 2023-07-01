Отмечается, что в регионе Иль-де-Франс ситуация несколько успокоилась, однако при этом беспорядки распространились по всей стране, в том числе в таких городах, как Марсель, Лион, Тулуза, Страсбург и Лилль.

Во Франции четвертый день подряд продолжаются протесты в связи с убийством 17-летнего подростка, застреленного полицейским в пригороде Парижа 27 июня.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, за ночь задержаны не менее 994 человек, по сравнению с 875 в предыдущий день.

По последним данным МВД, пострадали 79 сотрудников милиции. Нападению также подверглись 31 полицейский участок, 16 муниципальных полицейских участков и 11 казарм жандармерии. Также отмечается, что были разгромлены 492 здания, 2000 автомобилей сожжены, разграблены десятки магазинов.

В течение дня министр внутренних дел объявил о мобилизации 45 тысяч полицейских и жандармов, чтобы избежать четвертой ночи подряд беспорядков.

В Париже и его пригородах задержали не менее 470 человек, но отмечается, что ситуация в регионе Иль-де-Франс успокоилась и уровень насилия уменьшился.

При этом беспорядки распространились по всей стране, в том числе в таких городах, как Марсель, Лион, Тулуза, Страсбург и Лилль. Так, в Марселе полиция сообщила о не менее 95 арестах среди небольших групп. Также вечером в городе был разграблен склад оружия, сообщает BFMTV со ссылкой на источники. Тот же источник добавил, что было украдено несколько охотничьих ружий.

Также в Лионе был подожжен трамвай, а в депо в Обервилье на севере Парижа разгромлены 12 автобусов.

Протесты во Франции - что известно

Беспорядки во Франции начались во вторник,после убийства 17-летнего подростка Наэля, которого застрелил полицейский в пригороде Парижа Нанте.

Сообщалось, что правоохранители остановили его за нарушение нескольких правил дорожного движения. На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, что один из полицейских сразу направил оружие на водителя через окно и выстрелил с близкого расстояния, когда подросток, очевидно, продолжал ехать

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден досрочно покинуть саммит Европейского союза в Брюсселе, чтобы принять участие в кризисном заседании кабинета министров.

Макрон также попросил социальные сети удалить "наиболее деликатные" кадры беспорядков и раскрыть личности пользователей, разжигающих насилие.

Вас также могут заинтересовать новости: