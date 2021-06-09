Рекорд может оказаться под вопросом.

Южноафриканское правительство пытается отыскать женщину, родившую за один раз сразу десять детей, однако поиски пока что безуспешны.

Об этом пишет издание The South African.

История о матери-рекордсменке разошлась в СМИ и социальных сетях, но ни саму женщину, ни ее детей по состоянию на 9 июня найти не могут.

"Правительство обратило внимание на сообщения в СМИ и социальных сетях, в которых утверждается, что женщина из Южной Африки родила 10 детей и, как сообщается, побила мировой рекорд. Рождение младенцев приписывают женщине по имени Гозиам Тамара Ситхол (Gosiame Thamara Sithole) из провинции Гаутенг. Правительство не может подтвердить факт такого рождения в медучреждениях страны", - сообщала правительственный руководитель по связям с общественностью Фумла Уильямс.

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Поиски семьи продолжаются.

Женщина родила десять детей: что известно

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что 37-летняя Гозиам Тамара Ситхол из провинции Гаутенг в ЮАР родила сразу десятерых детей.

Если информация о рождении окажется правдой, южноафриканка побьет рекорд жительницы Мали по количеству детей, появившихся на свет в одних родах: в мае та родила сразу девятерых детей.

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Перевод: Катерина Комолова