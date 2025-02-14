Украина будет дальше работать с партнерами над поиском вариантов достижения мира.

Киев продолжит совместно работать с администрацией США над поисками путей окончания войны в Украине, потому что украинцам нужны надежные гарантии безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене.

"Мы очень благодарны за поддержку президенту Трампу. У нас был замечательный разговор сегодня, наша первая встреча, но точно не последняя. Потому что нам есть о чем поговорить, над чем поработать и подготовить план, как остановить Путина и закончить войну. На самом деле мы этого очень хотим, но нам нужны реальные гарантии безопасности. Мы будем продолжать встречаться и работать", - сказал он.

Зеленский также выразил надежду, что в ближайшее время Украину посетит спецпредставитель президента США Кит Келлог.

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