По мнению президента Еврокомиссии, вопросы безопасности Европы и НАТО требуют совместной поддержки, поэтому привлечение США важно.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, смогут ли страны ЕС предоставить гарантии безопасности без США. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Еврокомиссии сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В частности, у нее спросили, способна ли Европа обеспечить гарантии безопасности для Украины без участия США.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что не она должна обсуждать в деталях гарантии безопасности США, потому что "это дело НАТО".

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"Но я думаю, что мы должны убедить всех нас, что это дело предоставления гарантий безопасности странами Евросоюза. Потому что это на самом деле компетенция стран-членов. Это не я их создаю или предлагаю, или как они должны действовать со своими войсками. Они имеют полную компетенцию с их войсками", - сказала фон дер Ляйен.

В то же время, по ее мнению, в целом, если смотреть на любые вопросы безопасности, касающиеся Европы или НАТО, "мы все нужны друг другу".

"Другими словами, нужна поддержка как со стороны США, так и Европейского Союза, но, например, и со стороны Великобритании и Канады, или Норвегии также нужна поддержка в концепции поддержки друг друга", - сказала она.

Гарантии безопасности: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что сохранение европейской безопасности должно быть обязательством европейских членов НАТО. В частности, по его словам, Европа должна обеспечить подавляющую долю летальной и нелетальной помощи для Украины. В то же время в США констатируют, что для этого недостаточно тратить на оборону лишь 2% от ВВП, поскольку президент Дональд Трамп призвал тратить 5%.

Как отметил глава Пентагона, любые гарантии безопасности должны быть поддержаны боеспособными европейскими и неевропейскими войсками, но не под эгидой НАТО и без участия американских войск.

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