Российский диктатор опасается, что Европа может помешать переделу мира, который он планирует с новой администрацией США.

Россия довольна результатами первых контактов с новой администрацией США, которая отказалась от "так называемых правил" в международной политике. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые собственно и привели к кризису всей системы международных отношений", – заявил он.

По словам Путина, западное сообщество уже начало разваливаться изнутри, на что якобы указывают проблемы и в экономике, и во внутренней политике западных стран.

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Нынешнюю ситуацию в мире Путин считает результатом "мужества и стойкости" российской армии, которая "своими ежедневными победами" создала условия для начала "серьёзного диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов".

Диктатор подчеркнул, что Россия хочет договариваться о создании новой системы глобальной безопасности, где "безопасность одних не может быть обеспечена за счёт или в ущерб безопасности других, и уже точно не за счёт России".

Путин пожаловался, что не все в Европе радуются потеплению отношений Москвы и Вашингтона, поэтому Россия должна использовать "все возможности дипломатии и спецслужб", чтобы помешать попыткам сорвать переговоры с США.

Кроме того, диктатор поручил принять дополнительные меры для защиты российской границы и увеличить плотность прикрытия рубежей на опасных направлениях.

Новая политика США при Трампе

Как писал УНИАН, со сменой власти в Вашингтоне США резко изменили свое поведение в международной политике. В частности Дональд Трамп начал угрожать аннексией ближайшему военно-политическому союзнику и торговому партнеру - Канаде. Также Трамп требовал передать под контроль США Панамский канал и остров Гренландия, принадлежащий Дании.

Также Трамп начал требовать от Украины вернуть в пятикратном размере военную и финансовую помощь, предоставленную предыдущей администрацией в качестве безвозмездных грантов. Многие аналитики назвали такой подход "рэкетом".

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