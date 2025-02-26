Войну РФ против Украины там обсуждать не будут.

В четверг, 27 февраля 2025 года, в Стамбуле состоится встреча представителей Соединенных Штатов Америки и России – уже вторая за последние несколько недель.

Вопрос войны, которую Россия ведет против Украины, не будет стоять на повестке дня во время встречи делегаций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США.

"Чтобы было понятно, никакие политические вопросы или вопросы безопасности не включены в повестку дня. Украина не является темой для обсуждения", – заявил представитель в электронном письме.

Видео дня

Напомним, предыдущие российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии

18 февраля в Саудовской Аравии впервые за несколько лет состоялась официальная встреча между РФ и США. Участие в ней принимали, в частности, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По данным СМИ, во время той встречи обсуждался ряд вопросов. FT пишет, что Россия требовала от США вывести силы НАТО из Восточной Европы, однако американская делегация такое требование отвергла.

Также в медиа сообщали, что Россия просила США разморозить активы и ослабить санкции. Кроме того, как пишут СМИ, Кремль добивался от США возвращения двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде.

Эти переговоры вызвали недовольство и беспокойство в Европе. Издание NYT писало, что госсекретарь США Марко Рубио в частном порядке пытался снять напряжение среди европейских лидеров. Он разговаривал в частности с чиновниками из Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Рубио даже заявил, что администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия любых двусторонних соглашений с Россией. Он также заверил, что США не отменят санкции против России, хотя допустил некоторое ослабление.

Вас также могут заинтересовать новости: